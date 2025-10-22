ضبط 11 سيدة لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات لتسهيلها ممارسة الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية الخاصة بالمساج، والإعلان عن ممارسة تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية للراغبين في ذلك.

ضبط 11 سيدة لممارستهن الأعمال المنافية للآداب

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط 10 سيدات أخريات بينهن سيدتان لهما معلومات جنائية؛ لممارستهن الأعمال المنافية للآداب، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامي كما ورد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المتهمات.

