خلافات أسرية السبب، الأمن يكشف حقيقة اختطاف طالبة وسيدة في السويس وقنا

أكدت أجهزة الأمن عدم صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الأجنبية عبر شبكة الإنترنت، حول اختطاف طالبة مقيمة بمحافظة السويس وسيدة مقيمة بمحافظة قنا.

وأوضحت التحريات أن الطالبة قد غادرت منزلها بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بمحض إرادتها بسبب خلافات عائلية مع والدتها، وعادت في اليوم التالي من تلقاء نفسها.

كما تبين أن السيدة المقيمة بمحافظة قنا هربت بتاريخ 16 أكتوبر الجاري أثناء استقلالها القطار، متوجهة لزيارة أهليتها بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات مع زوجها المتعدي عليها بالضرب، وتم التوصل لمكان تواجدها وتسليمها لأهليتها.

وأكدت أجهزة الأمن استمرارها في متابعة جميع ما يُنشر على وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت للتأكد من صحة المعلومات وحماية المواطنين من الشائعات.

