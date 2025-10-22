الداخلية تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال حملات مكثفة على المخابز

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بمختلف المحافظات.

الداخلية تضبط 11 طن دقيق خلال حملات مكثفة على المخابز

وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن عن ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى جانب آخر فى وقت سابق، تمكنت إدارة الرقابة المركزية بتموين الجيزة من ضبط ٤٠ جوال دقيق بلدي مدعم غير مخصص للبيع، وذلك بدائرة الوراق، في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على المخابز ومتابعة منظومة الدعم التمويني.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة، وبدعم من مصطفى أحمد وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة المخابز البلدية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في الدقيق البلدي المدعم.

وجاءت الحملة تحت إشراف سلطان النجار مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمود عبدالله رئيس الرقابة، حيث أسفرت جهود الحملة بقيادة المفتش أحمد أبو زيد بإدارة الرقابة المركزية عن ضبط ٤٠ جوال دقيق بلدي مدعم معدة للبيع في غير الأغراض المخصصة لها.

