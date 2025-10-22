سقوط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمضبوطات 11 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفى، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومى.

جرائم الاتجار بالنقد الأجنبى بمضبوطات 11 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تزيد على 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

