الداخلية تحرر 98 ألف مخالفة مرورية و84 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 98314 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1826 سائقًا تبين إيجابية 84 حالة تعاطى مواد مخدرة.

الداخلية تحرر 98 ألف مخالفة مرورية

كما كثفت الحملات المرورية والانضباطية على الطريق الدائرى الإقليمى، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 903 مخالفات مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات أمن ومتانة المركبات، وفحص 141 سائقًا تبين إيجابية 9 حالات تعاطى مواد مخدرة. كما تم ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكمًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات لضمان الانضباط المروري وسلامة الطريق.

