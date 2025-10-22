الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 7 أشخاص اليوم إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقع حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت وحدات من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددا من المواطنين، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.. تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع الميكروباص من نهر الطريق باستخدام ونش، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كشفت التحريات والمعاينات أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الواقعة، بمشاركة ونش المرور لرفع حطام الحادث وتأمين الطريق.

قوات الشرطة تقتحم أوكار الجريمة وتضبط 38 فرد خرطوش و448 متهما بقضايا مخدرات

تهريب بضائع جمركية وتزوير المستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث مرور انقلاب ميكروباص طريق اسكندرية الصحراوى إصابات مرورية الإسعاف النجدة المرور حوادث مصر

مواد متعلقة

قوات الشرطة تقتحم أوكار الجريمة وتضبط 38 فرد خرطوش و448 متهما بقضايا مخدرات

تهريب بضائع جمركية وتزوير المستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة

أخبار الحوادث اليوم.. والدة طفل الإسماعيلية القتيل تطالب بتعديل قانون الطفل والنيابة تقرر حبس والد الجاني.. وضبط مسؤولي 20 شركة سياحية بتهمة الاحتيال على المواطنين

ضبط 231 طن أسمدة زراعية وخردة مجهولة المصدر داخل مصنعين بالقليوبية

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

الداخلية توضح حقيقة تعرض محتجز للتعذيب داخل أحد أقسام الإسكندرية

خلافات مالية تدفع 3 أشخاص بالتعدي على مسن وآخر داخل محل بالمطرية

القبض على 3 أشخاص أداروا مصنعين للأسمدة المغشوشة والتحفظ على 139 طنا بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

الشبورة المائية تغلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى والليمون يواصل ارتفاعه

أخبار مصر: قمة مصرية أوروبية اليوم، مفاجأة على الهواء لـ شيكابالا، مصير غامض للقاء بوتين ترامب، زيزو يهدد الزمالك

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4800 جنيه

تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية