إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 7 أشخاص اليوم إثر حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا بوقع حادث على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت وحدات من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددا من المواطنين، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص.. تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع الميكروباص من نهر الطريق باستخدام ونش، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كشفت التحريات والمعاينات أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الواقعة، بمشاركة ونش المرور لرفع حطام الحادث وتأمين الطريق.

