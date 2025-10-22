الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم، أحجام مرورية متقطعة بمحاور وميادين القاهرة الكبرى وسط انتشار الخدمات الميدانية

زحام مرورى

تشهد طرق القاهرة والجيزة والقليوبية، اليوم الأربعاء، حركة مرورية متوسطة، مع انتظام حركة السيارات على معظم شوارع ومحاور العاصمة، وغياب أي أعطال أو حوادث كبرى تؤثر على سير الطريق.

قوات الشرطة تقتحم أوكار الجريمة وتضبط 38 فرد خرطوش و448 متهما بقضايا مخدرات

تهريب بضائع جمركية وتزوير المستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 67 قضية متنوعة

وتشهد شوارع وسط البلد، اليوم الأربعاء، حركة مرورية متوسطة إلى كثيفة في بعض المناطق، خاصة شارع قصر العيني وشارع طلعت حرب وشارع محمد محمود، مع انتظام حركة السيارات في باقي الشوارع المحيطة.

وشهدت محاور محافظة الجيزة، وبحي الدقي والعجوزة، زحامًا مروريًا، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، ونزلة الدائري في اتجاه الصعيد، بالإضافة إلى محور صفط، وامتدادًا إلى مناطق النيل السياحي والهرم والبحر الأعظم والمريوطية، مرورًا بمنطقة فيصل وشارع ترسا وحتى شوارع الجيزة الرئيسية.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كورنيش النيل، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح، بالإضافة إلى مناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري وحمامات القبة، كما ظهرت كثافات مرورية بالطريق الزراعي أمام القادم من بنها في اتجاه ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وشملت الكثافات مناطق الطريق الدائري ومحور 26 يوليو وشارع السودان، إلى جانب ميدان التحرير، منشأة الصدر، الدمرداش، غمرة، أحمد عرابي، جمال عبد الناصر، كوبري أكتوبر، عبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، بالإضافة إلى ميدان لبنان، وميدان روكسي، وميدان رمسيس.

استمرار الحملات المرورية

تواصل  الجهات الأمنية والمرورية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات، مع تعزيز التواجد على الطرق الرئيسية والكباري والشوارع الحيوية، لمواجهة القيادة العشوائية وحوادث السير، وضمان سلامة المواطنين.

وتدعو إدارة المرور جميع قائدي السيارات إلى الالتزام بالقواعد المرورية والسرعات المحددة لتسهيل الحركة وتجنب الحوادث.

