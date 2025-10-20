اتحاد الكرة يهنئ المغرب بلقب كأس العالم للشباب

مونديال الشباب، تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بخالص التهاني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع بمناسبة فوز منتخب الشباب المغربي تحت 20 عاما ببطولة كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

وأكد الاتحاد المصري في تهنئته أن منتخب الشباب المغربي حقق إنجازا عربيا وإفريقيا، وقدم مسيرة مشرفة للكرة العربية والإفريقية، متمنيا له دوام التوفيق والتميز خلال المنافسات المقبلة.

وأصبح المغرب المنتخب رقم 13 الذي يتوج بلقب كأس العالم للشباب عبر التاريخ في إنجاز كبير للكرة العربية والأفريقية بعدما توج بالنسخة 24 التي أقيمت في تشيلي 2025.

وسبق تتويج المغرب كل من الأرجنتين (6 ألقاب) والبرازيل (5 ألقاب) والبرتغال وصربيا (لقبان لكل منهما)، إضافة إلى لقب واحد لكل من أوروجواي وغانا وإسبانيا وروسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا.

ونجح منتخب المغرب في الظغر بلقب النسخة 24 من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي بالفوز على الأرجنتين 2-0، اليوم الإثنين، في المباراة النهائية.

أحرز ياسر زابيري، لاعب فاماليساو البرتغالي، هدفي المغرب في الدقيقتين 12 و29.

وشهدت نسخة مونديال الشباب 2025 فوز المنتخب المغربي للشباب تحت 20 عاما علي منتخبات عريقة مثل إسبانيا والبرازيل في الدور الأول، ثم تجاوز كوريا الجنوبية وأمريكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ولم يخسر إلا مرة واحدة أمام المكسيك في مباراة تحصيل حاصل بالدور الأول.

كما كسر أسود أطلس صمود منتخب الأرجنتين الذي خرج بشباك نظيفة في كل مبارياته بالأدوار الإقصائية أمام نيجيريا والمكسيك وكولومبيا، بينما استقبل هدف من كوبا وآخر من أستراليا في مشواره بالمجموعة الرابعة في الدور الأول.

