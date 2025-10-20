رياض محرز يواجه ساسي، التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والغرافة القطري

يستضيف أهلي جدة، فريق الغرافة القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2025.

موعد مباراة أهلي جدة والغرافة بدوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة أهلى جدة والغرافة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل أحداث المباراة، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما عن معلق مباراة الأهلي والغرافة، فتقرر أن يكون عامر الخوذيري، عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الغرافة

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – ميريح ديميرال – ماتيو دامس.

خط الوسط: فرانك كيسيه – زياد الجهني – إنزو ميو.

خط الهجوم: إيفان توني – رياض محرز – ماتيوس جونسالفيس.

تشكيل الغرافة المتوقع ضد الأهلي السعودي

حراسة المرمى: أمين ليكومت

خط الدفاع: سيف الدين فضل الله - سيدو سانو - جانج هيون سو - أيوب العلوي

خط الوسط: فابريسيو دياز- ياسين براهيمي - فرجاني ساسي - آرون جونارسون - أحمد الجانحي.

خط الهجوم: خوسيلو

ويبحث فريق أهلي جدة السعودي عن تحقيق الفوز من أجل التربع على صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه يتواجد في الوصافة برصيد 4 نقاط.

يحتل الغراقة القطري المركز السادس بجدول ترتيب البطولة الآسيوية، وبجعبته 3 نقاط.

وكان حامل اللقب قد اكتفى بالتعادل 2-2 أمام الدحيل القطري في الجولة الثانية، ما أوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 8 مباريات، منها 7 في مشوار التتويج باللقب.

ويمتلك الأهلي أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة أمام الغرافة، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر خمس لقاءات بين الفريقين، حيث فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة.

