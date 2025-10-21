الأربعاء 22 أكتوبر 2025
دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتعادل مع أتليتكو مدريد سلبيا في الشوط الأول

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

انتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال الإنجليزي ونظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل السلبي في  المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا

 

تشكيل أرسنال أمام أتلتيكو مدريد 

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، وويليام ساليبا، وجابرييل، ولويس سكيلي.

خط الوسط: إبريتشي إيزي، ومارتن زوبيمندي، وديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، وفيكتور جيوكيريس، وجابرييل مارتينيلي.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد أرسنال

حارس المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، وروبن لو نورماند، خيمينيز، هانكو.

وسط الملعب: جيوفاني سيميوني، وبابلو باريوس، جونزاليس، كوكي.

وفي الهجوم: سورلوث، وجوليان ألفارز.

 

ترتيب أرسنال وأتلتيكو مدريد 

ويدخل أرسنال اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

 

موعد مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة 

انطلقت المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تبث عبر قناة beIN Sports HD 3 الناقلة الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

