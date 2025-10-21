الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، شون دايتش مديرا فنيا لـ نوتنجهام فورست

شون دايتش،فيتو
شون دايتش،فيتو

 أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، عن التعاقد مع شون دايتش، مدرب نادي إيفرتون السابق، لتولي المهمة الفني للفريق.

وكانت إدارة نادي نوتنجهام فورست، أعلنت منذ أيام إقالة أنجي بوستيكوجلو، من منصب المدير الفني بعد الخسارة من تشيلسي في مباراة الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج بثلاثة أهداف دون رد.


وكان أنجي بوستيكوجلو، تولى تدريب فريق نوتنجهام فورست، في شهر سبتمبر الماضي، وقاد الفريق في 8 مباريات دون تحقيق الفوز في أي مباراة، بعد التعادل في مباراتين وخسارة 6.

ترتيب نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي


ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ18 في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،  برصيد 5 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أنجي بوستيكوجلو

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال السعودي والسد القطري بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

اتحاد الكرة يهنئ المغرب بلقب كأس العالم للشباب

رياض محرز يواجه ساسي، التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والغرافة القطري

رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد

الإنجاز التاريخي، هكذا وصفت صحف المغرب تتويج منتخب الشباب بكأس العالم

في غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة أهلي جدة والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية