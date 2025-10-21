رسميا، شون دايتش مديرا فنيا لـ نوتنجهام فورست

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، عن التعاقد مع شون دايتش، مدرب نادي إيفرتون السابق، لتولي المهمة الفني للفريق.

وكانت إدارة نادي نوتنجهام فورست، أعلنت منذ أيام إقالة أنجي بوستيكوجلو، من منصب المدير الفني بعد الخسارة من تشيلسي في مباراة الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج بثلاثة أهداف دون رد.



وكان أنجي بوستيكوجلو، تولى تدريب فريق نوتنجهام فورست، في شهر سبتمبر الماضي، وقاد الفريق في 8 مباريات دون تحقيق الفوز في أي مباراة، بعد التعادل في مباراتين وخسارة 6.

ترتيب نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي



ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ18 في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط.

