يستضيف نادي الهلال السعودي فريق السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.



ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما فاز على الدحيل القطري وناساف الأوزبكي على التوالي، فيما يحتل السد المركز السابع بنقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي.

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة



من المنتظر أن تبدأ مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.



ونجح الهلال السعودي في تحقيق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على الاتفاق في الدوري السعودي.

فيما يعانى السد من مرحلة تذبذب في النتائج سواءً في الدوري المحلي أو في نخبة آسيا، الأمر الذي دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب الإسباني فيليكس سانشيز وإسناد المهمة لمساعده حتى التعاقد مع مدرب جديد.

