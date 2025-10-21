الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو

يستضيف نادي الهلال السعودي فريق السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.


ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما فاز على الدحيل القطري وناساف الأوزبكي على التوالي، فيما يحتل السد المركز السابع بنقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي.

موعد مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة


من المنتظر أن تبدأ مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

ونجح الهلال السعودي في تحقيق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على الاتفاق في الدوري السعودي.

فيما  يعانى السد من مرحلة تذبذب في النتائج سواءً في الدوري المحلي أو في نخبة آسيا، الأمر الذي دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب الإسباني فيليكس سانشيز وإسناد المهمة لمساعده حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة الشرطة العراقي الإسباني فيليكس سانشيز الهلال السعودي فيليكس سانشيز مباراة الهلال والسد مباراة الهلال نادي الهلال السعودي

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يهنئ المغرب بلقب كأس العالم للشباب

رياض محرز يواجه ساسي، التشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والغرافة القطري

رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد

الإنجاز التاريخي، هكذا وصفت صحف المغرب تتويج منتخب الشباب بكأس العالم

في غياب بنزيما، التشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

موعد مباراة أهلي جدة والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا

مؤمن سليمان في مهمة صعبة مع الشرطة العراقي أمام اتحاد جدة بدوري أبطال آسيا

تشيلسي يسحق نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية