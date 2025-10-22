حقيقة فوائد المشروم كـ"بديل للحوم" ومدى صحة تناوله

المشروم من أنواع الفطر التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم ويستخدم عادة مع الخضروات واللحوم والمكرونة البيتزا حيث له عشاق كثيرون.

والمشروم له قيمة غذائية عالية وقيل إنه غنى بالبروتين وبديل اللحوم لذا من المهم تقديمه للكبار والصغار خاصة النباتيين.

نسبة البروتين الموجودة فى المشروم

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن المشروم ماهو الا تريند أو موضة وانتشاره جاءت لخدمة المصالح، ولا صحيح ما يقال عن أنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين وأنه بديل اللحوم النباتى لأن نسبة البروتين الموجودة فى المشروم تساوى 9 من 10 % وهى نسبة ضئيلة جدا وبالتالى لا يجوز القول بأنه بديل اللحوم.

وأضاف نزيه، أن المشروم تناوله غير ضرورى وعناصره الغذائية موجودة فى أنواع الخضروات المختلفة وبالتالى عدم تناوله أمر عادى، وقديما كان لا يوجد مشروم وبالتالى هو موضة ليس أكثر، بالخضروات العادية المعروفة أكثر منه فى القيمة الغذائية وتناولها ضرورى أكثر من المشروم.

المشروم

فوائد المشروم

ومن فوائد المشروم التى تدفعنا لتناوله:-

يقوي جهاز المناعة، حيث يحتوي المشروم على مضادات أكسدة قوية مثل "السيلينيوم" و"البيتا جلوكان" التي تساعد على مقاومة العدوى وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

يحافظ على صحة القلب، والمشروم خالى من الدهون والكوليسترول، ويساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في التحكم بالوزن، لأنه غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، مما يجعله مثالي للأنظمة الغذائية الخاصة بالتخسيس، كما يمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول.

يدعم صحة العظام، والمشروم، خاصة الأنواع المعرضة لأشعة الشمس، يحتوي على فيتامين (د) الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على قوة العظام.

يحسن الذاكرة ووظائف الدماغ، وبفضل احتوائه على فيتامينات (ب) مثل النياسين والريبوفلافين، يساعد المشروم على دعم صحة الدماغ والأعصاب وتحسين التركيز والذاكرة.

ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يحتوي المشروم على مركبات تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الإنسولين.

يحارب السرطان، وبعض أنواع المشروم مثل "شيتاكي" و"ريشي" تحتوي على مركبات طبيعية تساعد في مقاومة نمو الخلايا السرطانية وتقوية المناعة.

يحسن صحة الجهاز الهضمي، والألياف الموجودة في المشروم تساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يحافظ على نضارة البشرة، وبفضل مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

يساعد في ترطيب الجلد، لأنه يحتوي على عناصر مرطبة طبيعية مثل "السكريات المتعددة".

يدعم نمو الشعر، لغناه بالحديد والفيتامينات التي تحفز الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوي البصيلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.