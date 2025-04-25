فوائد المشروم، يحمي من سرطان الثدي والبروستاتا والزهايمر

فوائد المشروم، المشروم هو فطر ينمو فى الأرض ويقدم مع الخضروات وله عشاق كثيرون لمذاقه المميز، حيث يستخدم فى عمل الأكلات المختلفة.

وفوائد المشروم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين والألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المشروم أو الفطر من الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، وهو يُصنَّف ضمن الكائنات الحية الفطرية، ولا ينتمي للنباتات ولا للحيوانات، بل هو مملكة خاصة بذاتها، يُستخدم المشروم في العديد من المطابخ العالمية ويُعتبر مكون أساسي في كثير من الأطباق، لما له من طعم لذيذ وقيمة غذائية عالية.

القيمة الغذائية للمشروم

وأضاف السيد، يحتوي المشروم على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل:

البروتين، حيث يحتوي على نسبة جيدة من البروتين، ما يجعله خيار ممتاز للنباتيين.

الفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، B5، B6، B12، D.

المعادن، كالبوتاسيوم، الفسفور، الحديد، السيلينيوم، الزنك، والنحاس.

الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم.

مضادات الأكسدة، مثل السيلينيوم والجلوتاثيون، والتي تقي من الأمراض.

فوائد المشروم للصحة

فوائد المشروم للصحة

وتابع، أن من فوائد المشروم للصحة:-

يحتوي المشروم على مضادات أكسدة تقوي جهاز المناعة، وتُساعد الجسم على مقاومة الأمراض والفيروسات.

بسبب احتوائه على البوتاسيوم، يعمل المشروم على توسيع الأوعية الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول أنواع معينة من المشروم يمكن أن يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والبروستاتا، بفضل احتوائه على مركبات مضادة للسرطان.

المشروم خالٍ من الدهون والكوليسترول، وتساعد أليافه ومكوناته في تقليل الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي المشروم على فيتامينات B ومضادات أكسدة تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.

المشروم هو أحد المصادر النباتية القليلة لفيتامين D، الضروري لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم.

يحتوي المشروم على سكريات معقدة لا ترفع مستوى السكر في الدم، كما أن أليافه تُساعد في التحكم بمستوى السكر.

مضادات الأكسدة الموجودة في المشروم تحارب الجذور الحرة، مما يساعد على تأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة البشرة.

الزنك والسيلينيوم والبروتينات تعزز نمو الشعر وتحميه من التساقط.

يستخدم المشروم منذ قرون في الطب الصيني والهندي لعلاج الالتهابات وتقوية الطاقة الحيوية.

أنواع المشروم

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن المشروم له انواع عديدة مثل "ريشي" و"شيتاكي" و"مايتاكي" ولها خصائص طبية قوية، حيث تستخدم كمكملات لتقوية المناعة ومكافحة الالتهاب.

محاذير تناول المشروم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أنه يجب التمييز بين الأنواع الصالحة والسامة، فبعض أنواع المشروم البري سامة وقد تؤدي إلى الوفاة، لذا يجب شراء المشروم من مصادر موثوقة، أو التأكد من النوع قبل تناوله، ولا يُنصح بالإفراط في تناوله لأنه قد يسبب مشاكل هضمية عند بعض الأشخاص.

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