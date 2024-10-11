الجمعة 11 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قهوة المشروم، كيف تساعد في خسارة الوزن وما هي فوائدها وأضرارها؟

قهوة المشروم، فيتو
قهوة المشروم، فيتو

من اسمها تبدو قهوة المشروم غير شهية، ومع ذلك فقد أصبحت “ترند” مؤخرًا على موقع مشاركة الفيديوهات القصير “تيك توك” لفوائدها الصحية مقارنتًا بالقهوة العادية، كما أنها تشبه في مذاقها القهوة العادية إلى حد كبير.

قهوة المشروم هي قهوة مضاف إليها مستخلص الفطر، ومذاقها يشبه القهوة العادية، ويصنع الناس هذا المشروب عن طريق تجفيف الفطر واستخراج مكوناته المفيدة وإضافتها إلى القهوة العادية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

طريقة صنع قهوة المشروم

يتم عمل قهوة المشروم عن طريق تجفيف الفطر واستخراج مكوناته المفيدة وإضافتها إلى القهوة العادية.

أشهر أنواع الفطر المستخدمة في هذا المجال هي:

  • ريشي
  • تشاجا
  • بدة الأسد
  • كورديسيبس
  • بوق الملك
  • ذيل الديك الرومي

وتستخدم الدول الآسيوية الأعشاب والفطر كعلاج صحي منذ قرون

فوائد قهوة المشروم

يضيف وجود الفطر فوائد صحية للقهوة، ويمكن أن يدعم جهاز المناعة، حيث يحتوي الفطر على مركبات مفيدة، مثل:

البوليفينول

السكريات المتعددة

الفيتامينات

الكاروتينات

المعادن

وتتمتع هذه المركبات بخصائص مضادة للأكسدة، لذلك يعتقد الخبراء أن قهوة الفطر يمكن أن توفر مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة.

وتحتوي على كمية أقل من الكافيين، لا يمكن لقهوة الفطر بحد ذاتها أن تساعد على الحصول على نوم أفضل، كما يقترح البعض، ولكن تناول كمية أقل من الكافيين يساعد بعض الأشخاص على الحصول على قسط أفضل من الراحة ليلًا، إذا كان لديه حساسية بسيطة من الكافيين، فقد تكون قهوة الفطر خيارًا جيدًا.

يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر، الكورتيزول هو هرمون التوتر الذي يؤثر على أجسامنا في العديد من المواقف، ويميل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل الاكتئاب وانخفاض سكر الدم والحمى والصدمات والألم إلى وجود كميات أعلى من الكورتيزول، وتظهر الدراسات أن المواد المتكيّفة، مثل الفطر في قهوة الفطر، تعمل على تسوية كمية الكورتيزول في الدم واللعاب، لذلك يمكن أن يساعد هذا المشروب في إدارة التوتر.

يخفف الالتهاب، يحتوي الفطر على الكثير من المواد المضادة للالتهابات، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المواد موجودة أيضًا في مستخلصات الفطر مثل قهوة الفطر.

قهوة المشروم لفقدان الوزن

تسرع قهوة المشروم من عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون أكثر من المعتاد.

الآثار الجانبية لقهوة المشروم

يمكن أن يسبب الفطر مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى أو حساسية الحبوب، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي الفطر على الكثير من الأكسالات، والتي يمكن أن تؤدي إلى حصوات الكلى. 

وبرغم الفوائد العديدة لقهوة المشروم إلا أنها تحتوي فقط على مستخلص الفطر لذلك تكون قيمتها الغذائية ضئيلة، ومن الأفضل أضافة المشروم بأنواعه المختلفة إلى النظام الغذائي للإستمتاع بفوائده الصحية بكميات مناسبة.

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