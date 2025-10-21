فوائد تناول السمك 3 مرات أسبوعيا، يقوي العظام ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد تناول السمك 3 مرات أسبوعيا، السمك من المأكولات البحرية التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وهو ليس مجرد طعام مذاقه لا يقاوم وله عشاق كثيرون بل يعتبر من أهم مصادر البروتين التى يجب الحصول عليها.

وفوائد تناول السمك 3 مرات أسبوعيا، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء دائما بتناول السمك أكثر من مرة فى الأسبوع.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن تناول السمك ثلاث مرات أسبوعيا يعد من العادات الغذائية الصحية التي ينصح بها خبراء التغذية والأطباء حول العالم، لما يحتويه السمك من عناصر غذائية غنية ومهمة للجسم والعقل، فالأسماك ليست مجرد مصدر للبروتين، بل هي كنز طبيعي من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية المفيدة التي تعزز الصحة العامة وتحمي من العديد من الأمراض المزمنة.

فوائد تناول السمك

فوائد تناول السمك 3 مرات أسبوعيا

وأضافت مرام، أن من فوائد تناول السمك 3 مرات أسبوعيا:-

السمك من أهم مصادر البروتين الحيواني، حيث يحتوي على أحماض أمينية أساسية يحتاجها الجسم لبناء العضلات وإصلاح الخلايا والأنسجة، والبروتين الموجود في الأسماك سهل الهضم وأخف على المعدة من اللحوم الحمراء، مما يجعله خيار مثالي لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو من يتبعون نظام غذائي صحي ومتوازن. تعزيز صحة الدماغ والذاكرة، والأسماك، خاصة الأنواع الدهنية مثل السلمون، والماكريل، والسردين، والتونة، تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي أحماض ضرورية لوظائف الدماغ وتحسين التركيز والذاكرة، وبالتالى تناول السمك ثلاث مرات أسبوعيا يساعد على تقوية الذاكرة والقدرات الإدراكية، وحماية المخ من التدهور مع التقدم في العمر، وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، وتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق. حماية القلب والشرايين، والأسماك الدهنية غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد،وخفض ضغط الدم المرتفع، وتقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون السمك بانتظام أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة قد تصل إلى 30%. تحسين صحة العين، والأسماك مصدر مهم لفيتامين A وأحماض أوميجا 3 التي تحافظ على رطوبة العين وتقلل من خطر الإصابة بجفافها أو ضعف الإبصار المرتبط بالتقدم في السن، كما أن تناول السمك بانتظام يقلل من احتمالية الإصابة بمرض الضمور البقعي الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر عند كبار السن. تقوية العظام والمفاصل، والسمك يحتوي على كمية جيدة من فيتامين D والكالسيوم والفسفور، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام وتقويتها، كما تساعد أحماض أوميجا 3 على تقليل الالتهابات في المفاصل وتخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي. تحسين مظهر البشرة والشعر، وتناول السمك ثلاث مرات أسبوعيا يمد الجسم بالعناصر التي تحافظ على جمال البشرة والشعر، إذ ترطب البشرة وتقلل من جفافها، وتؤخر ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن، وتغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر وتمنع تساقطه بفضل الأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات. تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات، حيث يحتوي السمك على مضادات أكسدة قوية مثل السيلينيوم والزنك وفيتامين E، وهي تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا، كما أن تناول السمك بانتظام يحد من الالتهابات المزمنة التي تعد سبب رئيسي لكثير من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب. فوائد خاصة للحوامل والأطفال، ويعتبر السمك غذاء مثالي للحوامل لأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الضرورية لتطور دماغ الجنين وجهازه العصبي، أما للأطفال، فإن تناولهم للأسماك بانتظام يساعد على تعزيز نمو الدماغ والذكاء، وتحسين التركيز والتحصيل الدراسي، وتقوية العظام والأسنان. المساعدة في التحكم في الوزن، والأسماك قليلة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين، مما يساعد على الإحساس بالشبع لفترات طويلة ويقلل من تناول الوجبات الزائدة، كما أن الدهون الموجودة فيها هي دهون صحية تساعد على تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون المخزنة.

