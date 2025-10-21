تطورات مفاجئة تعيد رسم خريطة انتخابات الشرقية، استبعاد قائمة الجيل الديمقراطي

شهدت محافظة الشرقية تطورًا قضائيًا لافتًا في مشهد انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سماحة، أحكامًا مثيرة أعادت خلط أوراق المنافسة داخل عدد من الدوائر الانتخابية بالمحافظة، كان أبرزها الحكم باستبعاد قائمة حزب الجيل الديمقراطي بالكامل من خوض السباق في قطاع شرق الدلتا.

ناجي الشهابي، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والممثل القانوني للقائمة

ويأتي القرار على خلفية الطعن الذي تقدم به ناجي الشهابي، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والممثل القانوني للقائمة (رمز القلادة – رقم 2)، على قرار لجنة فحص أوراق الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية، والذي قضى باستبعاد قائمة الحزب من المنافسة.

مخالفة صريحة للقانون وللضمانات الانتخابية المنصوص عليها

وأكد "الشهابي" في طعنه أن الحزب تقدم بأوراق ترشحه في المواعيد القانونية المحددة، مستوفيًا كافة النماذج والمستندات المطلوبة وفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، مشيرًا إلى أن القائمة مكتملة ومستوفية للشروط القانونية، وأن قرار الاستبعاد صدر "دون مبرر واضح أو إخطار رسمي"، في مخالفة صريحة للقانون وللضمانات الانتخابية المنصوص عليها.

المحكمة الإدارية العليا

وأضاف رئيس الحزب أن "الجيل الديمقراطي" سيلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على الحكم، مؤكدًا أن الحزب لن يتنازل عن حقه القانوني في استعادة مكانه ضمن قوائم المنافسة على مقاعد شرق الدلتا.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

