بعد رفض طعنين، القضاء الإداري بالشرقية تعيد رسم خريطة المنافسة في انتخابات النواب 2025

شهدت محافظة الشرقية أحكامًا قضائية بارزة في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سماحة، مجموعة من القرارات التي أعادت رسم خريطة المنافسة في عدد من الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

استبعاد المرشحين خالد بشر ومجدي عاشور من السباق الانتخابي

ففي دائرة الزقازيق والقنايات، قضت المحكمة باستبعاد المرشحين خالد بشر ومجدي عاشور من السباق الانتخابي، مع رفض الطعون المقدمة ضد المرشحتين مروة هاشم وإيمان خضر، وإدراجهما ضمن الكشوف النهائية للمرشحين استعدادًا لانطلاق الانتخابات.

رفض الطعن المقدم ضد ثروت سويلم

كما رفضت المحكمة الطعون المقدمة ضد مرشحي أبوحماد والقرين: ثروت سويلم، والسيد سلامة، وعمرو الورواري، ورضا الحضري،وابراهيم شحاتة بعد أن قدموا مستندات رسمية تفيد استقالتهم من حزب مستقبل وطن، بينما قضت باستبعاد المرشحين حسام عمران وأحمد بغدادي من ذات الدائرة.

إعادة بعض المستبعدين إلى السباق

وشملت الأحكام أيضًا رفض عدد من الطعون ضد مرشحين بدوائر أخرى بالمحافظة، مع إعادة بعض المستبعدين إلى السباق، في قرارات وُصفت بأنها من أبرز ما شهدته الشرقية قبل انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة.

إصدار الأحكام اللازمة قبل المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات

وتسعى المحكمة إلى الانتهاء من نظر جميع الطعون وإصدار الأحكام اللازمة قبل المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان انتظام الجدول الزمني وسير العملية الانتخابية في مختلف دوائر الشرقية.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

موعد بدء الدعاية الانتخابية

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات.

