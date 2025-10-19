الأحد 19 أكتوبر 2025
صراع اللحظات الأخيرة، القضاء الإداري ينظر طعون مرشحي الشرقية قبل إعلان القوائم النهائية

محكمة القضاء الإداري،
محكمة القضاء الإداري، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، انطلاق جلسات نظر الطعون الانتخابية بمحكمة القضاء الإداري بالزقازيق التابعة لمجلس الدولة، عقب غلق باب الترشح رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025.  

قبل إعلان الكشوف النهائية، طعون تُربك المشهد الانتخابي في الشرقية

جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في الطلبات المتعلقة باستبعاد أو إعادة بعض المرشحين إلى السباق

بدأت المحكمة في نظر 27 طعنًا تقدم بها عدد من المرشحين بعد انتهاء المدة القانونية لتلقي طلبات الترشح مساء أمس، وذلك خلال جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في الطلبات المتعلقة باستبعاد أو إعادة بعض المرشحين إلى السباق الانتخابي. 

8 طعون تخص دائرة أبوحماد والقرين

وشملت الطعون المقدمة دوائر الزقازيق والحسينية وأبوحماد والقرين وعددًا من الدوائر الأخرى بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي عدد الطعون 27 طعنًا، من بينها 8 طعون تخص دائرة أبوحماد والقرين وحدها.

إصدار الأحكام اللازمة قبل المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات

وتسعى المحكمة إلى الانتهاء من نظر جميع الطعون وإصدار الأحكام اللازمة قبل المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان انتظام الجدول الزمني وسير العملية الانتخابية في مختلف دوائر الشرقية.

تشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

القائمة النهائية للمرشحين 

 ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 23 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر، مع ضوابط مشددة على ألا تتضمن تجاوزات قانونية أو استخدام المال العام أو الترويج الديني أو تهديد الوحدة الوطنية وغيرها من المحظورات. 

