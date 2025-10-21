الأربعاء 22 أكتوبر 2025
نظر  27 طعنا على حكم تأييد قرار استبعاد مرشحين لمجلس النواب غدا

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الأربعاء، نظر 27 طعان من جميع المحافظات للفصل فيها من قبل المحكمة على أحكام القضاء الإداري بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحين من سباق الانتخابات البرلمانية.

 

وكانت المحكمة تلقت 18 طعنا ثم زاد العدد حتى بلغ 27 طعنا حتى الآن  

ومن المقرر أن يزيد العدد بعد رفض محكمة القضاء الإداري 45 طعنا، وتواصل المحكمة تلقي الطعون على مدار ثلاثة أيام وتفصل فيها ابتداءٱ من غدٱ الأربعاء.

 

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط 41 طعنا، وتمت إحالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، 45 طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

الجريدة الرسمية