رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" فى تقرير لها مساء اليوم، أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هي التي تقف خلف اقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي.

وأوضحت الهيئة، أن سارة نتنياهو غير معجبة بإداء رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بسبب انتقاداته الدائمة لسياسة زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودفعت الأخير لاتخاذ قرار إقالته.

نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي

وأقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، على خلفية معارضته العدوان على قطر وعملية احتلال مدينة غزة.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو في بيان: "يتقدم رئيس الوزراء بالشكر لتساحي هنغبي على خدمته كرئيس لمجلس الأمن القومي خلال السنوات الثلاث الماضية". وأضاف: "يعتزم رئيس الوزراء تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي، جيل رايخ، قائمًا بأعمال رئيس المجلس فورًا"، دون تفاصيل عن أسباب وملابسات الإقالة.

أسباب خفيفة لإقالة رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي

لكن هيئة البث العبرية الرسمية، أوضحت أنه "تمت إقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، من قبل نتنياهو على خلفية معارضته للعدوان على قطر وعملية عربات جدعون 2 "لاحتلال مدينة غزة"". كما نقلت الهيئة عن مقربين من نتنياهو قولهم إن مستشار الأمن القومي المقال سرب معلومات ضد رئيس الوزراء.

تساحي هنغبي ونتنياهو، فيتو

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هنغبي شارك في وقت سابق الثلاثاء باجتماع نتنياهو مع رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأضافت الصحيفة، أن "هنغبي لن يشارك في اجتماع نتنياهو مع نائب الرئيس الأمريكى جي دي فانس، الأربعاء" لبحث استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

توجه رئيس المخابرات إلى إسرائيل لتثبت وقف إطلاق النار

وتوجه اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية إلى إسرائيل فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع المسئولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبحث دخول المساعدات الإنسانية وتذليل أي عقبات كالتى تواجه تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.