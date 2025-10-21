الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رفض 45 طعنا لمرشحي انتخابات النواب وقبول 3 أخرى

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برفض 27 طعنا وعدم قبول 14 طعنا وبطلان 3 وقبول 3 طعون، من الطعون الانتخابية بالقاهرة، التي  تقدموا بها المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

أحيلت عدد من الطعون الي هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص

كانت عدد من الطعون أحيلت الي هيئة المفوضين لوضع التقرير الخاص بعدد من الطعون، والتى إحالتها المفوضين إلى المحكمة تمهيدا لصدور الحكم اليوم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك بعد غلق باب الترشح ، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعنا على مستوى جميع محافظات مصر، من بينهم القاهرة والجيزة، لتبدأ المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون  المحدد لها من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء  الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

