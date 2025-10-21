الأربعاء 22 أكتوبر 2025
السيسي يهنئ رئيسة وزراء اليابان الجديدة بـ توليها منصبها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى السيدة "ساناي تاكاياشي" بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، كأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد.

وأكد الرئيس السيسى عن تطلعه إلى العمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الصديقين وللمجتمع الدولي.

الجريدة الرسمية