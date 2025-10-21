الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الهلال يتقدم على السد بثنائية في الشوط الأول بدوري أبطال آسيا

الهلال والسد
الهلال والسد

تقدم فريق الهلال السعودي، علي نظيره السد القطري، بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدم يوسف أكتشيشيك لصالح الهلال في الدقيقة 25، وأضاف خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

تشكيل الهلال أمام السد القطري 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف، متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ماركوس ليوناردو، كابو سيزار.

تشكيل السد القطري أمام الهلال

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو، الحماويندي، كلاودينهو.

خط الوسط: طارق سلمان، جيوفاني، محمد كامارا، دوس سانتوس، أوتافيو.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، أكرم عفيف.

ونجح الهلال السعودي في تحقيق 4 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على الاتفاق في الدوري السعودي.

فيما  يعانى السد من مرحلة تذبذب في النتائج سواءً في الدوري المحلي أو في نخبة آسيا، الأمر الذي دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب الإسباني فيليكس سانشيز وإسناد المهمة لمساعده حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 6 نقاط بعدما فاز على الدحيل القطري وناساف الأوزبكي على التوالي، فيما يحتل السد المركز السابع بنقطتين، جمعهما من تعادلين أمام الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي.

