توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏ 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

ضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏ 

ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء الغد.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت 1” الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق “إيجل نوار البوروندي” بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب توروب الاتحاد السكندري الأهلي النادي الأهلي الدوري الممتاز

