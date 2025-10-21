فتح مران منتخب مصر للناشئين أمام الإعلام الخميس المقبل

تقرر فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة أحمد الكاس، لجميع وسائل الإعلام يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر، للحديث عن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للناشئين، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

فتح مران منتخب الناشئين أمام الإعلام

وسيكون مسموح لوسائل الإعلام بمشاهدة 15 دقيقة من مران منتخب مصر وإجراء بعض الأحاديث مع الجهاز الفني واللاعبين، وذلك في الخامسة عصرا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر

حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين يوم السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري، موعدا لسفر بعثة الفريق إلى قطر، استعدادا للمشاركة في مونديال الناشئين.

وليد درويش رئيسا لبعثة مصر في مونديال قطر، فيتو

وليد درويش رئيسا لبعثة منتخب مصر بالمونديال

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رئاسة بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، في بطولة كأس العالم بقطر، إلى عضو المجلس وليد درويش، على تغادر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه قطر وديا استعدادا للمونديال

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

