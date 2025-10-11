السبت 11 أكتوبر 2025
لقجع يهنئ أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026

هاني أبو ريدة مع
هاني أبو ريدة مع فوزي لقجع، فيتو

منتخب مصر، تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال فوزي لقجع في رسالته لـ أبو ريدة: "أهنئكم على التأهل المستحق لكأس العالم، وإن شاء الله يكون كأس عالم مميز لإخواننا في مصر، وأهلًا وسهلًا بكم دائمًا في المغرب بلدكم الثاني."

فوزي لقجع، فيتو
فوزي لقجع، فيتو

فوزي لقجع لمنتخب مصر: المغرب بلدكم الثاني

 وواصل رئيس الجامعة الملكية المغربية: "لا يحتاج المنتخب المصري إلى ترحيب أو ضيافة في المغرب، فهذا بلدكم الثاني، وإن شاء الله يكون المغرب دائمًا فأل خير للكرة المصرية."

ولعب المنتخب المصري مباراة حسم التأهل لكأس العالم 2026 أمام منتخب جيبوتي في ستاد العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وهي المباراة التي فاز بها بنتيجة 3-0 ليعلن تأهله للمونديال للمرة الرابعة تاريخيًا.

