الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر للمشاركة في مونديال الناشئين

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى قطر 

حدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين يوم السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري، موعدا لسفر بعثة الفريق إلى قطر، استعدادا للمشاركة في مونديال الناشئين.

وليد درويش رئيسا لبعثة مصر في مونديال قطر، فيتو
وليد درويش رئيسا لبعثة مصر في مونديال قطر، فيتو

وليد درويش رئيسا لبعثة منتخب مصر بالمونديال

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رئاسة بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة، في بطولة كأس العالم بقطر، إلى عضو المجلس وليد درويش، على تغادر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 نوفمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه قطر وديا استعدادا للمونديال 

أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة كاس العالم للناشئين مونديال الناشئين هاني ابو ريدة مونديال قطر 2025

مواد متعلقة

وليد درويش يرأس بعثة منتخب مصر في مونديال الناشئين بقطر

منتخب الناشئين يتدرب على فترتين استعدادا لمونديال قطر

أبو ريدة وجهاز المنتخب الأول يدعمون منتخب الناشئين قبل السفر لكأس العالم

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمونديال الدوحة بمواجهة نظيره القطري 27 أكتوبر

الأكثر قراءة

رئيس إسرائيل يبحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية