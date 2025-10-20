منتخب مصر للناشئين يستعد لمونديال قطر.. يختتم تحضيراته لكأس العالم بمواجهة العنابي.. وقائمة الفراعنة النهائية تضم 21 لاعبًا

منتخب مصر، لا صوت يعلو داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة الحالية، على الحديث عن استعدادات منتخب الناشئين تحت 17 سنة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، والتي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا تمثل كل قارات العالم.

ويطمح الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة إلى الظهور بشكل قوي في بطولة كأس العالم بقطر، وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، خاصة أن مسئولو اتحاد الكرة، وفروا برنامج إعداد جيد للفريق، من معسكرات ومباريات ودية قوية، وكان إعداده أفضل حالا بكثير بالنظر إلى منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، والذي ودع المونديال من الدور الأول.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

كيف يستعد منتخب مصر لمونديال قطر ؟

ودخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في السابع من أكتوبر الجاري، معسكرا تدريبيا مغلقا تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، تخلله مباراتين وديتين أمام نظيره التونسي يومي 10 و13 أكتوبر، حيث فاز في الأولى 3-2، ثم تعادل في الودية الثانية سلبيا بدون أهداف.

بعدها منح الجهاز الفني 48 ساعة راحة سلبية للاعبين، ثم استأنف الفريق تدريباته مجددا بمركز المنتخبات الوطنية، والتي تستمر حتى موعد السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الناشئين.

موعد سفر بعثة مصر إلى قطر استعدادا للمونديال

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر تحت 17 سنة، يوم السبت المقبل 25 أكتوبر الجاري، موعدا لمغادرة بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للناشئين

ومن المقرر، أن يترأس بعثة منتخب مصر للناشئين خلال مشاركته في مونديال قطر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وليد درويش، المشرف على الفريق.

تدريبات منتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته للمونديال بمواجهة قطر

وأنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره المنتخب القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في مونديال الناشئين.

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، للكشف عن القائمة الرسمية للفراعنة الصغار، التي ستشارك في مونديال الناشئين بقطر، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين بمشاركة 48 منتخبًا يمثلون كل قارات العالم.

موعد إعلان قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر الجاري، موعدا للكشف عن القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المشاركين في المونديال، على أن تضم 21 لاعبًا بينهم ثلاث حراس مرمى.

أحمد الكاس، فيتو

منتخب مصر يصطحب لاعبين في القائمة الإحتياطية بمونديال الناشئين

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة أحمد الكاس، موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة، من أجل اصطحاب اثنين من اللاعبين في القائمة الإحتياطية للفراعنة في البطولة، تحسبا لإصابة أي لاعب خلال منافسات المونديال، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل فاتورة سفر وإقامة أي لاعب خارج القائمة الرسمية لمونديال الناشئين بحسب اللائحة

27 لاعبا في القائمة المبدئية لمنتخب الناشئين استعدادا للمونديال

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أحمد الكاس، أعلن في وقت سابق، القائمة المبدئية للفريق في مونديال الناشئين، قبل انطلاق المعسكر الحالي بمركز المنتخبات الوطنية وضمت 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

مواعيد مباريات مصر في مونديال الناشئين

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون، ثم يواجه فنزويلا يوم 7 نوفمبر 2025 في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إنجلترا يوم 10 نوفمبر

6 منتخبات عربية تشارك في مونديال الناشئين

ويعد منتخب مصر واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

