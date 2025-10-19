الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمونديال الدوحة بمواجهة نظيره القطري 27 أكتوبر

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

27 لاعبا في القائمة المبدئية لمنتخب الناشئين استعدادا للمونديال 

فيما، أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، قائمة الفراعنة المبدئية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

فيما، ضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري  - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام  - مهند الشامي - ياسين حسام
خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

منتخب الناشئين يستعد لمونديال قطر، فيتو
منتخب الناشئين يستعد لمونديال قطر، فيتو

الإكتفاء بودية واحدة بين ناشئين مصر وقطر

كان اتحاد الكرة خاطب نظيره القطري، في وقت سابق، من أجل التأكيد على مباراتي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة الوديتين، أمام نظيره المنتخب القطري، المحدد إقامتهما في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي الساعات الماضية تم الاتفاق بين مسئولي الاتحادين المصري والقطري، على الاكتفاء بمباراة ودية واحدة في الدوحة يوم 27 أكتوبر الجاري، على هامش المعسكر الأخير للفراعنة الصغار، إستعدادا لمونديال الناشئين.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. 

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب الناشئين تحت 17 عاما إتحاد الكرة المصرى أحمد الكأس كاس العالم للناشئين

مواد متعلقة

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يتعادل مع تونس وديا (صور)

محاضرة عن الإنعاش القلبي للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم بقطر

27 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عاما استعدادًا لمونديال قطر

أحمد الكاس يتحدث عن طموحاته في المونديال تحت 17 عاما

الأكثر قراءة

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

المنتخب المغربي يحرز الهدف الأول في شباك الأرجنتين بنهائي مونديال الشباب (صور)

زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

أول تعليق من رئيس اتحاد تنس الطاولة على مشاجرة عمر عصر ونجله

فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

خدمات

المزيد

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية