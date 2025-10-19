منتخب الناشئين يختتم تحضيراته لمونديال الدوحة بمواجهة نظيره القطري 27 أكتوبر

منتخب الناشئين، أنهى مسئولو اتحاد الكرة المصري، اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد القطري، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره القطري يوم 27 أكتوبر الجاري، بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام استعدادات المنتخبين الشقيقين للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين، بمشاركة 48 منتخبا يمثلون جميع القارات العالم.

27 لاعبا في القائمة المبدئية لمنتخب الناشئين استعدادا للمونديال

فيما، أعلن الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، بقيادة أحمد الكاس، قائمة الفراعنة المبدئية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

قائمة منتخب الناشئين المبدئية لمونديال قطر

فيما، ضمت قائمة منتخب الناشئين مواليد 2008 لمعسكر أكتوبر المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام

خط الوسط: عمر أبو طالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجبالي

الهجوم: حمزه عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب

منتخب الناشئين يستعد لمونديال قطر، فيتو

الإكتفاء بودية واحدة بين ناشئين مصر وقطر

كان اتحاد الكرة خاطب نظيره القطري، في وقت سابق، من أجل التأكيد على مباراتي منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة الوديتين، أمام نظيره المنتخب القطري، المحدد إقامتهما في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفي الساعات الماضية تم الاتفاق بين مسئولي الاتحادين المصري والقطري، على الاكتفاء بمباراة ودية واحدة في الدوحة يوم 27 أكتوبر الجاري، على هامش المعسكر الأخير للفراعنة الصغار، إستعدادا لمونديال الناشئين.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

