الإثنين 20 أكتوبر 2025
وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة بعد عودته من فرنسا

 يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مرتقبًا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمناقشة خطط تطوير المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة من وزير الشباب والرياضة لمنظومة كرة القدم المصرية، وحرص الوزارة على دعم المنتخبات الوطنية فنيًا وإداريًا، وتعزيز التنسيق مع اتحاد الكرة، من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتحقيق إنجازات تليق بسمعة الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

