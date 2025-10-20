الإثنين 20 أكتوبر 2025
أبو ريدة وجهاز المنتخب الأول يدعمون منتخب الناشئين قبل السفر لكأس العالم

منتخب الناشئين، حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء المجلس حمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعنين على مساندة منتخب الناشئين تحت 17 عاما قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر.

وتحدث هاني أبوريدة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة من أجل تشريف الكرة المصرية.

وأشار أبوريدة في اجتماعه مع اللاعبين، أنه كان حريصا على توفير كافة طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.

التوأم يدعم منتخب الناشئين قبل مونديال قطر

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.

وأكد حسام حسن في كلمته، علي أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم في المنتخب الأول قائمة حال تألقهم مع المنتخب وأنديتهم.

مجموعة مصر في مونديال الناشئين بقطر

وكانت قرعة مونديال الناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. 

ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر واحدًا من ستة منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب.

