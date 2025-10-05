الأحد 05 أكتوبر 2025
محافظات

ثقافة الفيوم تحتفل بانتصارات أكتوبر ببرنامج فني وثقافي على مدار 3 أيام

اختفال، فيتو
اختفال، فيتو

نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لثقافة الفيوم، احتفالًا  بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد،  مساء اليوم الأحد، بالمسرح المكشوف بالمكتبة، بحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والتنفيذية والشعبية بمركز ومدينة طامية.

برنامج ثقافة الفيوم للاحتفال بنصر أكتوبر

صرحت ياسمين ضياء، مدير عام الثقافة بمحافظة الفيوم، بأن برنامج ثقافة الفيوم للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وأضافت أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن إقامة احتفالية كبرى غدًا بديوان عام محافظة الفيوم، بمشاركة فرقة الموسيقى العربية، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية الأخرى. 

وتُختتم الاحتفالات في اليوم الثالث بمكتبة سنورس العامة، من خلال عرض فني مميز تقدمه فرقة عرب الفيوم البدوية التابعة لثقافة الفيوم.

 

"أساليب وآليات تعليم الكبار" ندوة تأهيلية لطلاب مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم تعلن عن مسابقة لحفظ القرآن الكريم على مستوى الكليات

وفي نهاية الحفل قدمت فرقة الإنشاد الديني التابعة لفرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والعربية ومنها كل الناس بيقولوا يا رب، قمر سيدنا النبي، المسك فاح، ماشي في نور الله، مولاي  ، يا نور النبي، مدد يا نبي.

