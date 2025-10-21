الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملات لرفع الإشغالات في العياط وإمبابة بالجيزة

حملات الجيزة
حملات الجيزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، خاصة بمركزي العياط وإمبابة.

إزالة تعديات بمحيط السوق الحضاري ومزلقان المدينة بالعياط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال مركز ومدينة العياط في مواجهة ظاهرة الإشغالات والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة موسعة بالتعاون مع شرطة المرافق استهدفت إزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين بمحيط السوق الحضاري ومزلقان المدينة.
 

وتم التأكيد على التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

رفع إشغالات عزبة الصعايدة وشارع عسران في إمبابة

وفي حي إمبابة، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة شملت مناطق عزبة الصعايدة وشارعي عسران وعبد النعيم، حيث تم رفع نحو 200 حالة إشغال متنوعة، إلى جانب إزالة مخالفات أخرى كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام للحي.
 

كما تم غلق مطعم غير مرخص كان يمارس النشاط بدون تصريح رسمي، بعد إنذاره عدة مرات لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، وذلك في إطار مواجهة الأنشطة المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار على ضرورة استمرار الحملات اليومية وعدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات مجددًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين بما يحقق السيولة المرورية والانضباط في الشارع العام.

وجاءت الحملة تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي إمبابة والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وبمشاركة شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة العياط إمبابة رفع الاشغالات السوق الحضاري شرطة المرافق إزالة التعديات حملات الجيزة المهندس عادل النجار الانضباط فى الشارع مطاعم غير مرخصة

مواد متعلقة

ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالوراق

رئيس حي العمرانية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق جسر الكونيسة

إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل

البيئة: فحص 2000 سيارة بالبحيرة ضمن إجراءات الحد من تلوث الهواء

محافظ الجيزة: تطوير ورصف طريق المنصورية بكرداسة بطول 3 كم

ضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في أطفيح

أخبار مصر اليوم: النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل نوة الرياح الصليبي.. الجيزة تنتهي من تطوير محيط المتحف الكبير

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية