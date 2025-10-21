حملات لرفع الإشغالات في العياط وإمبابة بالجيزة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، خاصة بمركزي العياط وإمبابة.

إزالة تعديات بمحيط السوق الحضاري ومزلقان المدينة بالعياط

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال مركز ومدينة العياط في مواجهة ظاهرة الإشغالات والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة موسعة بالتعاون مع شرطة المرافق استهدفت إزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين بمحيط السوق الحضاري ومزلقان المدينة.



وتم التأكيد على التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

رفع إشغالات عزبة الصعايدة وشارع عسران في إمبابة

وفي حي إمبابة، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة شملت مناطق عزبة الصعايدة وشارعي عسران وعبد النعيم، حيث تم رفع نحو 200 حالة إشغال متنوعة، إلى جانب إزالة مخالفات أخرى كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر العام للحي.



كما تم غلق مطعم غير مرخص كان يمارس النشاط بدون تصريح رسمي، بعد إنذاره عدة مرات لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، وذلك في إطار مواجهة الأنشطة المخالفة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار على ضرورة استمرار الحملات اليومية وعدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات مجددًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين بما يحقق السيولة المرورية والانضباط في الشارع العام.

وجاءت الحملة تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي إمبابة والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وبمشاركة شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.