أخبار مصر

رئيس حي العمرانية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق جسر الكونيسة

تجريد الطريق
تجريد الطريق
قاد اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، ومحمد سعيد نائب رئيس الحي، أعمال تجريد طريق جسر الكونيسة بنطاق حي العمرانية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير الشامل للطريق.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تطوير المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد حي العمرانية استمرار أعمال المتابعة الميدانية اليومية لمراحل التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الفني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة الجيزة المتواصلة لتحسين شبكة الطرق وتطوير الخدمات العامة في مختلف الأحياء، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الجريدة الرسمية