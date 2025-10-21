رئيس حي العمرانية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق جسر الكونيسة

قاد اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، ومحمد سعيد نائب رئيس الحي، أعمال تجريد طريق جسر الكونيسة بنطاق حي العمرانية، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير الشامل للطريق.

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تطوير المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد حي العمرانية استمرار أعمال المتابعة الميدانية اليومية لمراحل التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والانضباط الفني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة الجيزة المتواصلة لتحسين شبكة الطرق وتطوير الخدمات العامة في مختلف الأحياء، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.