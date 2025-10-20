الإثنين 20 أكتوبر 2025
تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

امتحانات الطلاب
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025 / 2026، والذي يشمل جميع مراحل التعليم (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي العام)، حيث تم تحديد مواعيد موحدة للاختبارات بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

مواعيد اختبارات شهر أكتوبر بجميع المراحل

وأوضحت المديرية أن الاختبارات ستبدأ يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، وتستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن تُجرى الامتحانات خلال الفترة الصباحية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة تعليمية.

وتم الإعلان عن جداول استرشادية مفصلة توضح ترتيب المواد الدراسية ومواعيد أداء الاختبارات لكل صف دراسي، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية العامة، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام العملية التعليمية وتقييم مستوى تحصيل الطلاب أولًا بأول.

 تعليمات تنظيم سير الامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جميع المدارس ملتزمة بالمواعيد المحددة دون أي تعطيل لسير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة استمرار الدراسة بعد أداء الطلاب للاختبارات اليومية وفق الجداول الزمنية الموضوعة.
 

كما نبهت إلى ضرورة مراعاة الوزن النسبي للمقررات الدراسية طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم (138) لسنة 2024 والقرار رقم (234) لسنة 2025، لضمان دقة التقييم والالتزام بمعايير العدالة في تقدير الدرجات.

تنويه خاص للطلاب والمعلمين

ودعت المديرية جميع الطلاب إلى الاستعداد الجيد للاختبارات الشهرية، واتباع تعليمات المدارس فيما يخص مواعيد الحضور وأداء الامتحانات، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح.
 

كما أكدت على دور المعلمين في متابعة تنفيذ الجداول والإشراف الكامل على سير الامتحانات داخل المدارس لضمان انضباط العملية التعليمية.
 

