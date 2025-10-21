الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

ضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في أطفيح

نفذت إدارة تموين أطفيح حملة رقابية موسعة على الأنشطة التجارية والمحال التموينية بدائرة الإدارة، وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد البلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، وتوجيهات مصطفى أحمد، وكيل المديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وجاءت الحملة برئاسة حسن محمد حسن مدير إدارة تموين أطفيح، وأحمد عادل عبد العليم رئيس قسم الرقابة التموينية، وشارك فيها علي شعبان سائق سيارة الإدارة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية متنوعة، شملت محضر جنح لضبط عدد 20 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، ومحضري جنح لعدم الإعلان عن الأسعار داخل مستودعات الغاز، وأربعة محاضر جنح لغلق مستودعات غاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر إثبات حالة لغلق بقالة تموينية بدون مبرر قانوني.


وأكد مدير الإدارة التموينية بأطفيح أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومواجهة أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو العبث بالسلع التموينية المدعمة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل بتنسيق كامل مع مديرية التموين بالجيزة لتنفيذ خطة مكثفة لمتابعة الأنشطة التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز.

وتُهيب إدارة تموين أطفيح بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تلاعب في الأسعار أو تداول سلع تموينية خارج المنظومة، حفاظًا على الدعم المقدم من الدولة وضمان وصوله إلى مستحقيه.

