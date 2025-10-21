محافظ الجيزة: تطوير ورصف طريق المنصورية بكرداسة بطول 3 كم

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإنارة طريق المنصورية بنطاق مدينة كرداسة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمحافظة الجيزة.

وأوضح المحافظ أن طريق المنصورية يمتد بطول 3 كيلومترات وبمتوسط عرض يبلغ 28 مترًا، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر واستيعاب الحركة اليومية، إلى جانب رفع معدلات الأمان والسلامة المرورية على الطريق.

وأشار النجار إلى أن مشروع تطوير طريق المنصورية بكرداسة يأتي في إطار خطة محافظة الجيزة لتحديث ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمراكز والمدن، وتحسين الحالة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مؤكدًا أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية التي تخدم عددًا كبيرًا من القرى والمناطق السكنية والزراعية، كما يدعم الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

وشهدت أعمال التطوير متابعة ميدانية من المهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، التي أكدت استمرار الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

