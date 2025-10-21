إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل

وجَّه سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بإنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بعد ثبوت تقصيره في أداء مهامه وعدم قيامه بالشرح داخل الفصل، مع التأكيد على صرف جميع مستحقاته المالية وفق القواعد المنظمة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس، حيث شملت الجولة اليوم عددًا من مدارس إدارتي الوراق وشمال الجيزة التعليميتين.

متابعة انتظام الدراسة في مدارس الوراق

وخلال زيارته لإدارة الوراق التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدارس الاتحاد الوطني، الوفاء للتعليم الأساسي، عبد الله بن رواحة الإعدادية، وفاطمة الزهراء الابتدائية، حيث اطمأن على انتظام اليوم الدراسي، وصعود الطلاب للفصول في أمان ونظام.



وأكد "عطية" ضرورة تفعيل سجل (26 قرائية) والاهتمام بأعمال النظافة العامة وصيانة ودهان الفصول، مع التشديد على رفع العلم وترديد القسم الوطني داخل الفصول؛ تعزيزًا لقيم الانتماء والهوية الوطنية.

كما حرص وكيل الوزارة على حضور فسحة الطلاب للتأكد من انضباطها وتوافر عدد كافٍ من المشرفين، حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، موجهًا بضرورة تنظيمها بما يمنع الازدحام أو الفوضى.



وأشار إلى أهمية تكثيف زيارات الموجهين الماليين والإداريين للمدارس؛ لمتابعة الانضباط الإداري والمالي بشكل مستمر.

جولة في مدارس شمال الجيزة

وفي إدارة شمال الجيزة التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدارس الاتحاد، مصطفى كامل حلمي، والتحرير الابتدائية، حيث شدد على ضرورة تفعيل الحصص الدراسية بجدية، ومتابعة أداء المعلمين لتحقيق المستهدفات التعليمية.

