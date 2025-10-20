أخبار مصر اليوم: النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل نوة الرياح الصليبي.. الجيزة تنتهي من تطوير محيط المتحف الكبير

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك ضمن خطة المحافظة لإبراز المظهر الحضاري للعاصمة السياحية وجعلها واجهة تليق بمكانة مصر أمام زوارها من مختلف دول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمتحف، وتحسين شبكات الإنارة والتشجير والتنسيق الحضاري، بما يتماشى مع المكانة العالمية للمتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين الجلسة الافتتاحية لقمة ريبل 2025 لدعم مراكز ريادة الأعمال بالجامعات العربية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ونائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور حسام عثمان، وبمشاركة ممثلى عدد من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والبنوك.

وتناقش فعاليات القمة الاتجاهات العالمية في دعم الشركات الناشئة وتأثيرها على النظم البيئية، فضلا عن عرض متخصص من أحد الخبراء الدوليين.

ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة الامتناع عن إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية، مؤكدة أن هذه الظاهرة تُشكل خطرًا جسيمًا على حياة المواطنين وسلامة حركة القطارات.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن المعابر غير القانونية تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث، وتُعرض الأرواح والممتلكات للخطر، مؤكدة استمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لإغلاق تلك المعابر العشوائية وتكثيف حملات التوعية بخطورتها.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مواعيد وتوقيتات النوات شهدت تغيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية، موضحة أن النوات ليست ظاهرة علمية دقيقة، بل تعتمد في الأصل على خبرات الصيادين وتقتصر غالبًا على محافظة الإسكندرية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن النوة الحالية تُعرف باسم "نوة الرياح الصليبي"، وبدأت اليوم، مشيرة إلى أنها غير ممطرة، وتتزامن عادة مع مرور منخفض جوي أو حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس المقبل، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد الانتهاء من فترة الطعون والفصل فيها أمام محاكم القضاء الإداري.

ويأتي إعلان القائمة النهائية بالتزامن مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا، والتي تستمر حتى قبل موعد الصمت الانتخابي بـ 48 ساعة، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة بالجامعات الحكومية.

وصف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، افتتاح المتحف بأنه مفاجأة للعالم، والمتحف هدية مصر للعالم.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية لبني عسل المذاع على فضائية "الحياة"، المتحف يعد أكبر متحف فى العالم، فالمساحة المخصصة للعرض تساوي ملعب كرة قدم 4 مرات، موضحا أن ضيوف حفل افتتاح المتحف هم قادة وزعماء العالم.

