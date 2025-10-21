الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالوراق

ضبط الدقيق المدعم
ضبط الدقيق المدعم

تمكنت إدارة الرقابة المركزية بتموين الجيزة من ضبط ٤٠ جوال دقيق بلدي مدعم غير مخصص للبيع، وذلك بدائرة الوراق، في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على المخابز ومتابعة منظومة الدعم التمويني.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي – وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة وبدعم من مصطفى أحمد وكيل المديرية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة المخابز البلدية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في الدقيق البلدي المدعم.

وجاءت الحملة تحت إشراف سلطان النجار مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمود عبدالله رئيس الرقابة، حيث أسفرت جهود الحملة بقيادة المفتش أحمد أبو زيد بإدارة الرقابة المركزية عن ضبط ٤٠ جوال دقيق بلدي مدعم معدة للبيع في غير الأغراض المخصصة لها.


وأكدت مديرية التموين بالجيزة في تصريح خاص أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لتكثيف الرقابة التموينية على مختلف المخابز والأسواق، لضمان تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن المصري، وردع المخالفين الذين يحاولون العبث بمنظومة الدعم.

كما شدد وكيل الوزارة على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية على مستوى مراكز وأحياء محافظة الجيزة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

استمرار الحملات اليومية التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية المخابز البلدي المخابز البلدية سوق السوداء وزارة التموين والتجارة الداخلية

