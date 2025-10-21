ضبط 40 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالوراق

تمكنت إدارة الرقابة المركزية بتموين الجيزة من ضبط ٤٠ جوال دقيق بلدي مدعم غير مخصص للبيع، وذلك بدائرة الوراق، في إطار الجهود المستمرة لتشديد الرقابة على المخابز ومتابعة منظومة الدعم التمويني.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي – وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة وبدعم من مصطفى أحمد وكيل المديرية بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة المخابز البلدية وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في الدقيق البلدي المدعم.

وجاءت الحملة تحت إشراف سلطان النجار مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمود عبدالله رئيس الرقابة، حيث أسفرت جهود الحملة بقيادة المفتش أحمد أبو زيد بإدارة الرقابة المركزية عن ضبط ٤٠ جوال دقيق بلدي مدعم معدة للبيع في غير الأغراض المخصصة لها.



وأكدت مديرية التموين بالجيزة في تصريح خاص أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لتكثيف الرقابة التموينية على مختلف المخابز والأسواق، لضمان تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطن المصري، وردع المخالفين الذين يحاولون العبث بمنظومة الدعم.

كما شدد وكيل الوزارة على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الحملات اليومية على مستوى مراكز وأحياء محافظة الجيزة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.