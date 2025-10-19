بمشاركة مصطفى محمد، ليل يفوز على نانت بثنائية في الدوري الفرنسي

تلقى فريق نانت هزيمة أمام نظيره ليل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب هاكون هارالدسون في الدقيقة الثامنة، وأضاف حمزة ايكمان الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليحصد ليل ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة، فيما واصل نانت نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

وشهد تشكيل نانت ضد ليل تواجد مصطفى محمد أساسيا قبل ان يخرج بديلا في الدقيقة 63.

تشكيل نانت ضد ليل

في حراسة المرمى: لوبيز.

في خط الدفاع: أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

في خط الوسط: كوان – تابيبو – جويراسي- موانجا.

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – مصطفى محمد.

ترتيب نانت وليل في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل فريق ليل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بينما نانت يأتي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.