الإثنين 20 أكتوبر 2025
بمشاركة مصطفى محمد، ليل يفوز على نانت بثنائية في الدوري الفرنسي

نانت
نانت

تلقى فريق نانت هزيمة أمام نظيره ليل بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب هاكون هارالدسون في الدقيقة الثامنة، وأضاف حمزة ايكمان الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليحصد ليل ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالبطولة، فيما واصل نانت نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.

وشهد تشكيل نانت ضد ليل تواجد مصطفى محمد أساسيا قبل ان يخرج بديلا في الدقيقة 63.

تشكيل نانت ضد ليل

في حراسة المرمى: لوبيز.

في خط الدفاع: أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

في خط الوسط: كوان – تابيبو – جويراسي- موانجا.

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – مصطفى محمد.

ترتيب نانت وليل في الدوري الفرنسي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق ليل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، بينما نانت يأتي في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

