ضبط عاطل بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالمنتزه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل بتهمة بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وجرى ضبطه وبحوزته (عدد من المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر" – مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد الكحولية").

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

