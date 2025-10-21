موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، المقرر لها مساء غد الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فريق إيجل نوار البوروندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري



وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)

الأحد 19 أكتوبر

زد 2-1 بتروجيت..انتهت

سيراميكا 2-0 الطلائع..انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

