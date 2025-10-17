يورتشيتش يوضح حقيقة طلبه رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز

السوبر الإفريقي، كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن حقيقة طلبه رحيل بعض اللاعبين من الفريق مؤخرا خاصة رمضان صبحي الغائب عن مباريات السماوي منذ بداية الموسم.

يذكر أنه تردد عرض رمضان صبحي للبيع والسماح برحيله وانتظار عرض خليجي بعد قرار يورتشيتش عدم حاجته إلى اللاعب.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأكد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن رفضه وجود لاعبين بعينهم في الفريق وتحديدا رمضان صبحي لأن من يتواجد بالمجموعة يحتاج إليه بالفعل وعنصر أساسي في المجموعة ولكن الإصابات هي السبب.

وتابع أنه لا يحب الحديث عن لاعبين بعينهم وأهم شيء بالنسبة إليه هي المجموعة بالكامل، ورغم الغيابات إلا أن بيراميدز قادر على الفوز وسبق ولعبنا من دون لاعبين مهمين في نهائيات كبرى ورغم ذلك توجنا باللقب ونسعى لتكرار ذلك مجددا في لقاء نهضة بركان

المدير الفني قال إن كرة القدم دائما بها الكثير من اللحظات المهمة والحماسية ولكن اللاعبون اعتادوا على أسلوب عمل الجهاز الفني وطريقة التوجيه داخل الملعب

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في الثامنة من مساء غد السبت 18 أكتوبر الجاري، في السوبر الإفريقي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ملعب نادي بيراميدز باعتباره بطل دوري الأبطال.

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر قناة “بي إن سبورت” الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الإفريقي

ويدير مباراة بيراميدز ونهضة بركان طاقم حكام بقيادة السوداني محمود إسماعيل، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيرويه المساعد الثاني، والموريتاني عبد العزيز بوه حكما رابعا.

وتم تعيين طاقم حكام الفار بقيادة الحكم الغاني دانيل لاريا، ويعاونه المساعد الأول توم أبو نجيل من جنوب أفريقيا، والمساعد الثاني ستيفين أونيانجو من كينيا.

ويراقب المباراة الغاني رانسفورد آبي، ومراقب الحكام رينيه دانيل من الكونغو، والمنسق العام عصام شعبان من السودان، والمنسق الأمني للمباراة، أوكي أوبي من نيجيريا، ومساعد المنسق العام المعتز بالله دشراوي من تونس.

ويختتم فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا تدريباته، اليوم الجمعة، بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي بمواجهة نهضة بركان المغربي غدا السبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.