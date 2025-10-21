بدء التسجيل في عمومية الزمالك للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

الجمعية العمومية للزمالك

وتُعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لنادي الزمالك (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع بمقر النادي.

جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

– يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ٤٠٠٠ أربعة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

– يكون التصويت حضوريًّا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

