الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدء التسجيل في عمومية الزمالك للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية للزمالك، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

 ويستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

الجمعية العمومية للزمالك

وتُعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لنادي الزمالك (الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع بمقر النادي.

 

 

 

 

جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك

 

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

– يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ٤٠٠٠ أربعة آلاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

– يكون التصويت حضوريًّا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعية العمومية لنادي الزمالك الزمالك الجمعية العمومية الجمعية العمومية للزمالك جدول أعمال الجمعية العمومية جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك

مواد متعلقة

محمد إسماعيل يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام ديكيداها

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر

أمكَ اشترتها له، البنتاجون يرد على سؤال صحفي حول ربطة عنق هيجسيث بألوان العلم الروسي

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا

أخبار مصر: تطور جديد في سرقة مكتب بريد عبر نفق مسجد، سر رسالة أعادت الخطيب لرئاسة الأهلي، مفاجأة عن سفاح الإسماعيلية الصغير

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

اليوم، انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالدقهلية لمدة 7 ساعات

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية