ليس بينهم الأهلي والزمالك، بيراميدز يوجه الشكر لـ8 أندية هنأته بالسوبر الأفريقي

وجه نادي بيراميدز الشكر للأندية التي هنأته بالحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نادي بيراميدز يتقدم بخالص الشكر والامتنان لكل الأندية المصرية التي حرصت على تهنئتنا بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وأبرز تلك الأندية المصري وسيراميكا وإنبي وبتروجت وغزل المحلة والاتحاد وسموحة والبنك الاهلي.

وخلت التهاني من ناديي الأهلي والزمالك اللذين لم يوجها التهنئة للنادي السماوي بعدما أصبح ثالث نادٍ مصري بعدهما في الفوز بلقب السوبر الأفريقي.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الأفريقي

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولي في تاريخه، بعد الفوز علي نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو



ويستضيف فريق بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري.

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثامن بجدول الدوري برصيد 14 نقطة ويأتي فاركو في الترتيب قبل الأخير برصيد 6 نقاط.



مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري



وادي دجلة 1-2 مودرن سبورت (انتهت)

المقاولون العرب 1-1 إنبي (انتهت)

غزل المحلة 1-0 كهرباء الإسماعيلية (انتهت)

الجونة 3-0 البنك الأهلى (انتهت)

الإسماعيلى 3-1 حرس الحدود (انتهت)



الأحد 19 أكتوبر

زد 2-1 بتروجيت..انتهت

سيراميكا 2-0 الطلائع..انتهت

الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز ضد فاركو..5 مساء

الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلى ضد الاتحاد السكندري..5 مساء

المصري البورسعيدي ضد سموحة..8 مساء

