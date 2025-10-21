الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة فاركو في الدوري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

موعد مباراة بيراميدز وفاركو 

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره فاركو في الخامسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز الدوري الممتاز فاركو يورتشيتش موعد مباراة بيراميدز وفاركو

الجريدة الرسمية