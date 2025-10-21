أمير قطر يطالب بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية

أدان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وطالب أمير قطر المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

وقبل وقت سابق وفي السياق ذاته كشف مسئولون أمريكيون أن استراتيجية الولايات المتحدة الآن تتركز على محاولة منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من استئناف القتال في قطاع غزة، مع تزايد القلق داخل الإدارة الأمريكية من احتمال إبطال نتنياهو لاتفاق وقف النار.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسئول أمريكي قوله: إن الرئيس ترامب يعتقد أن قادة حماس مستعدون لمواصلة التفاوض بحسن نية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في إدارة ترامب قولهم: إن هناك قلقا داخل الإدارة من أن نتنياهو قد يلغي الاتفاق.

وأضافوا أن الاستراتيجية الحالية هي أن يحاول نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وستيف ويتكوف مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، منع نتنياهو من استئناف هجوم شامل على حماس.

ووفق الصحيفة، يعتقد الرئيس في الوقت الحالي أن قادة حماس مستعدون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود الإسرائيليين نفذه عنصر هامشي من الحركة، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.

وعلق ترامب على التصريحات الإسرائيلية بشأن انتهاك حماس للاتفاق بالقول: إن بعض مقاتلي حماس "أصبحوا جامحين للغاية"، ولكن إذا استمر العنف فإن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بالقضاء على المنظمة بعنف.

اتفاق السلام وخطر الانهيار

وشدد مسئول في الإدارة الأمريكية، على أن ويتكوف وكوشنر يدركان أن الوضع حساس للغاية، وأن اتفاق السلام الذي تفاوضا عليه معرّض لخطر الانهيار.

وأشار إلى أن أهداف المسئولين الأمريكيين تتمثل في استقرار الوضع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة جثث الرهائن الإسرائيليين المتوفين إلى عائلاتهم.

في سياق متصل، أفادت الخزانة الأمريكية بأن الوزير سكوت بيسنت التقى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مشددًا خلال اللقاء على تشجيع تبنّي اتفاق السلام في غزة.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أنها جادّة في استخراج جثامين جميع المحتجزين وتواجه "صعوبات بالغة" في هذا الإجراء، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل وآملة في زيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.



ترامب يهدد حماس

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنّه سيمنح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مهددًا في الوقت نفسه بالقضاء عليها إذا لم تلتزم بالاتفاق الذي رعته واشنطن.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أن الاتفاق "يضمن أن يكون سلوكهم جيدًا جدًا، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. إذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم"، مضيفًا: "سيتم القضاء عليهم وهم يدركون ذلك".

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال ضد حماس، وأن عشرات الدول التي وافقت على الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة "سيسرّها التدخل".

وأشار إلى أن إسرائيل ستكون جاهزة للتدخل إذا طُلب منها ذلك، لكنه قال إنه لم يُطلب ذلك حتى الآن، معربًا عن أمله في "عنف أقل" خلال المرحلة الراهنة.

وأكد ترامب أيضًا إلى أن حماس أصبحت أضعف بكثير، وأنه حذر الحركة من الاستمرار في إعدامات ميدانية، مشددًا على أن عليها "أن تحسن التصرّف، وإن لم تفعل سيتم القضاء عليهم.

