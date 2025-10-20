إعلام عبري: إسرائيل تشترط استعداد حماس لنزع السلاح قبل إعادة إعمار غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من الإدارة الأمريكية عدم الشروع في أي عمليات إعادة إعمار في قطاع غزة قبل أن تظهر حركة حماس استعدادها الكامل لنزع سلاحها.

اشتراطات أمنية قبل أي مساعدات إنسانية لغزة

وأكد التقرير أن إسرائيل تربط الدعم الإنساني وإعادة البنية التحتية في غزة بالالتزام الأمني الكامل من قبل حركة حماس، معتبرة أن استقرار التهدئة ونجاح أي اتفاق مستقبلي يعتمد على هذا الشرط الأساسي.

حماس: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار رغم التزامنا الكامل ببنوده

من جانبها أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ثابتة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلا أن الحركة التزمت بكل تفاصيل الاتفاق وخاصة في مرحلته الأولى.

وقالت الحركة في بيان رسمي إنّها سلمت جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، التزامًا بما تم الاتفاق عليه، مضيفة أنها تعمل بشكل يومي على استكمال تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين وفقًا للترتيبات الإنسانية المتفق عليها.

